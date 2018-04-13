Диетологи рассказали о лучших способах похудения

Для коррекции рациона, которая бы помогла стать стройнее, в сущности, не нужны деньги, - к такому заключению пришли специалисты одного из институтов питания США. Они рассказали о том, как можно похудеть быстро, безопасно для здоровья и без дополнительной нагрузки на кошелек.

Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, но при этом не тратить лишних денег, стоит прислушаться к рекомендации американских диетологов. Исследователи предложили всего лишь придерживаться трех несложных правил.

Правило первое. Нужно пить как можно больше обычной воды. Сама не имея никаких калорий, вода позволяет урезать общую калорийность своего рациона – она заполняет желудок, благодаря чему съедается гораздо меньше калорийной пищи.

Кроме того, ученые объяснили, что вода способствует сжиганию липидов (жировых клеток) в человеческом организме. "В совокупности питье выводы не только приводит к уравновешиванию водного баланса, но и придает фигуре желаемые формы", - отметили специалисты.

Правило второе: не ограничивать себя в еде. Звучит совершенно парадоксально, но это именно так. Запреты на употребление каких-то продуктов провоцируют нездоровое отношение к еде, с которым часто бывают связаны булимия, переедание, злоупотребление едой в качестве утешения, то есть, процессы, способствующие набору веса.

Поэтому, считают эксперты, лучше разрешать себе есть то, что нравится, но - в малых дозах, не дожидаясь момента, когда желание съесть что-то "запретное" перерастет в навязчивую идею.

Правило третье: пользоваться двумя правилами за праздничным столом. Имеющиеся данные свидетельствуют, что люди часто набирают лишний вес во время праздников с их обилием вкусных блюд. Чтобы не набирать дополнительные килограммы от съеденных праздничных угощений, нужно придерживаться двух предыдущих установок.

Если выпить воды перед тем, как сесть за стол, накрытый к торжеству, это поможет в целом съесть меньше. Если положить в тарелку понемногу от праздничных блюд, это запустит в действие зрительные сигналы, благодаря которым мозг будет осведомлен о том, что пищи на самом деле вполне достаточно, чтобы насытиться.