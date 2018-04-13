Эти торты прекрасные примеры того, как сладости можно превратить в произведение искусства.

С физиологической точки зрения мы можем есть только ртом, но если взглянуть на изысканные блюда с эстетической точки зрения, то некоторые из них мы поедаем глазами, именно поэтому внешний вид пищи является не менее важной составляющей, чем её вкус. Эти торты прекрасные тому примеры! К сожалению, мы не можем их попробовать, но большинство из этих шедевров выглядят так вкусно, что в своих мечтах мы отчётливо видим, как откусываем от них кусочек. Стоп! Вы бы смогли испортить такую красоту?