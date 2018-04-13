Витамин В12 считается одним из самых сложных соединений, который крайне необходим нашему организму для здоровой жизнедеятельности.

Как правило, витамин В12 вырабатывается специальными микроорганизмами, а также он содержится в продуктах животного происхождения. Значение этого соединения очень трудно переоценить. Витамин В12 способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы, защищает клетки от мутации и рака, повышает настроение, улучшает внешний вид, а также способствует эмоциональному равновесию.