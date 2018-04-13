Эксперты назвали продукты, которые помогут вам сохранить молодость.

Эксперты назвали продукты, которые помогут вам сохранить молодость. Кто из нас не мечтает выглядеть так же молодо и свежо, как, к примеру, Дженнифер Лопес, в возрасте 47 лет? Пожалуй, таких не найдется. Качественный уход, здоровый образ жизни, генетика и правильный питьевой режим способствуют продлению молодости и поддержанию кожи в хорошей форме. Но здесь кое-чего не хватает – речь об определенных продуктах питания, которым под силу сократить количество морщин, сделать кожу чистой, сияющей и защитить ее от преждевременного старения. Мы узнали, что нужно есть, чтобы обратить время вспять.