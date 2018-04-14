https://telegraf.com.ua/files/2018/04/smuzi_avokado-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4010484-ekspertyi-podskazali-smuzi-kotoryiy-omolazhivaet-kozhu.html
Эксперты подсказали смузи, который омолаживает кожу
16:50 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Вкусный смузи, который очень полезный не только для красоты, но и для здоровья.
Идеальный завтрак для стройности и свежести, который, поможет продержаться до обеда.
Ингредиенты:
0.5 л фильтрованной воды;
1 авокадо;
1 головка ромэна;
500 г шпината;
4 финика;
сок одного лимона;
щепотка корицы;
2 столовые ложки спирулины.
Приготовление:
1. Отправь все ингредиенты в указанном порядке в большой блендер.
2. Смешивай их на малой скорости 10 секунд, а затем на большой скорости еще 10 секунд до получения густой консистенции коктейля.
Telegraf.com.ua