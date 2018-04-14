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Эксперты подсказали смузи, который омолаживает кожу

Смузи
16:50 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Вкусный смузи, который очень полезный не только для красоты, но и для здоровья.

Идеальный завтрак для стройности и свежести, который, поможет продержаться до обеда.

Ингредиенты:

0.5 л фильтрованной воды;

1 авокадо;

1 головка ромэна;

500 г шпината;

4 финика;

сок одного лимона;

щепотка корицы;

2 столовые ложки спирулины.

Приготовление:

1. Отправь все ингредиенты в указанном порядке в большой блендер.

2. Смешивай их на малой скорости 10 секунд, а затем на большой скорости еще 10 секунд до получения густой консистенции коктейля.

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Новости шоу бизнеса, Как омолодить кожу, Похудение, Рецепт смузи, Смузи, Смузи омолаживает кожу.
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