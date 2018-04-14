Врачи раскрыли интересные факты о куриных яйцах.
Одним из важнейших компонентов сбалансированного питания являются яйца. Куриные яйца используются в нашем рационе наиболее часто, гораздо реже употребляются индюшачьи и перепелиные яйца.
Одним из важнейших компонентов сбалансированного питания являются яйца. Куриные яйца используются в нашем рационе наиболее часто, гораздо реже употребляются индюшачьи и перепелиные яйца.
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