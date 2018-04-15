Для тех, кто решит в выходные дни выбраться на природу, Информатор собрал список правил, которые помогут спастись от опасных членистоногих — клещей.

Как уберечь себя от клеща

Клещи присасываются на самые мягкие участки тела, а именно в области под коленками, на сгибах рук, в паху, в области подмышек, на шее и на голове. Позаботьтесь о том, чтобы все перечисленные места были плотно закрыты, надевайте длинные штаны, заправляйте их в обувь, которая также должна быть максимально закрытой, обязательно надевайте головные уборы.

Существуют специальные репелленты от клещей, которыми можно обработать открытые участки тела в целях профилактики.

Очень важно после прогулок на природе осматривать одежду и кожу.

Примите душ вскоре после того, как были на открытом воздухе. Душ в течение ближайших двух часов снижает риск укуса клеща. Помните, что клещ присасывается к телу в течение примерно двух часов.

То же касается и домашних любимцев. После прогулки в первую очередь проверьте лапы, живот и морду. Если после укуса собака ослабла, плохо ест, а белки глаз пожелтели, срочно обратитесь к ветеринару. Клещи переносят много опасных заболеваний домашних любимцев.

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Если укусил клещ

Если укусил клещ, желательно не тянуть и обратиться в травмпункт. Там его вытянут и сразу передадут в лабораторию на анализы. Если такой возможности нет, то следует осторожно выкрутить его пинцетом, ниткой или специальным крючком, который можно приобрести в аптеке. Место укуса обработать спиртом. А с маслом, подрезанными шприцами, ацетоном и другими сомнительными методами советуют не экспериментировать.

Удалить самостоятельно:

Обернуть пальцы марлевой салфеткой и расшатывать клеща из стороны в сторону.

Можно воспользоваться пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека, и медленно вытянуть насекомое вместе с хоботком.

Нельзя раздавливать клеща, чтобы возбудители болезни, которые могут быть в его организме, не попали в рану на теле человека. После удаления насекомого место присасывания смазать раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке – удалить его стерильной иглой, после чего тщательно вымыть руки с мылом. Если вы вытащили клеща самостоятельно, следует проследить, чтобы клещ остался жив. Проверить, заразным ли был клещ, можно в специальной лаборатории, предварительно обратившись в поликлинику. Там специалисты проверят клеща на наличие боррелий – это бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Вирус не всегда проявляется сразу.

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Как понять, что после укуса клеща вы заразились

Если вы стали жертвой клеща – внимательно следите за своим самочувствием. Эти насекомые переносят бактериальную инфекцию, которая вызывает болезнь Лайма. Начало заболевания похоже на обычную простуду или грипп.

Волноваться стоит, если после укуса клеща увеличились лимфатические узлы, появились боли в суставах, мышцах, или даже незначительное повышение температуры тела. У большинства инфицированных людей на месте укуса клеща через некоторое время (на 2-4-й день, иногда через 2 месяца, а чаще всего через 12-14 дней) возникает красное пятно, которое увеличивается и может достигать в диаметре до 20-30 см и больше. Если есть красное пятно после укуса клеща – сразу обращайтесь к врачу-инфекционисту.