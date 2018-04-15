Врачи рассказали, на сколько лет сокращает жизнь алкоголь

Люди, которые употребляют в среднем 200-350 граммов алкоголя в неделю сокращают свою жизнь на один-два года. Специалисты изучили исследования о почти 600 тысячах человек из 19 стран, употреблявших алкогольные напитки и не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что негативные последствия на продолжительность жизни начинают ощущаться тогда, когда еженедельное употребление алкоголя превышает 100 граммов в неделю, что соответствует примерно 5-6 бокалам вина.

При этом люди, которые выпивают более 350 граммов алкоголя в неделю, порядка 18 бокалов, сокращают свою жизнь примерно на 4-5 лет.