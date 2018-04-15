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Врачи рассказали, на сколько лет сокращает жизнь алкоголь

Алкоголь
16:12 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Злоупотребление алкоголем чревато плохими последствиями.

Люди, которые употребляют в среднем 200-350 граммов алкоголя в неделю сокращают свою жизнь на один-два года.  Специалисты изучили исследования о почти 600 тысячах человек из 19 стран, употреблявших алкогольные напитки и не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что негативные последствия на продолжительность жизни начинают ощущаться тогда, когда еженедельное употребление алкоголя превышает 100 граммов в неделю, что соответствует примерно 5-6 бокалам вина.

При этом люди, которые выпивают более 350 граммов алкоголя в неделю, порядка 18 бокалов, сокращают свою жизнь примерно на 4-5 лет.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Вред от алкоголя, К чему может произвести алкоголь, Опасность алкоголя, Свойства алкоголя.
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