https://telegraf.com.ua/files/2018/04/094f21f3-4bdc-4422-8393-672670720ca9-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4011594-vrachi-rasskazali-na-skolko-let-sokrashhaet-zhizn-alkogol.html
Врачи рассказали, на сколько лет сокращает жизнь алкоголь
16:12 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Злоупотребление алкоголем чревато плохими последствиями.
Люди, которые употребляют в среднем 200-350 граммов алкоголя в неделю сокращают свою жизнь на один-два года. Специалисты изучили исследования о почти 600 тысячах человек из 19 стран, употреблявших алкогольные напитки и не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что негативные последствия на продолжительность жизни начинают ощущаться тогда, когда еженедельное употребление алкоголя превышает 100 граммов в неделю, что соответствует примерно 5-6 бокалам вина.
При этом люди, которые выпивают более 350 граммов алкоголя в неделю, порядка 18 бокалов, сокращают свою жизнь примерно на 4-5 лет.
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