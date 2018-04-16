Эксперт перечислил основные опасности этой комнаты.

Эксперт перечислил основные опасности этой комнаты. Ванная комната является достаточно сложным местом с точки зрения гигиены. С одной стороны, ванная – место, где все моются, и грязи там не может быть в принципе. С другой – повышенная влажность и тепло приводят к образованию отличных условий для размножения болезнетворных бактерий. Люди проводят много времени, убирая и дезинфицируя туалет, но инфекционисты считают, что было бы неплохо уделять больше внимания и ванной комнате, используя средства для дезинфекции и чистки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.