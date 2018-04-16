Для тех, кто не может сидеть на диете, не сорвавшись с нее, мы собрали пять способов похудения, при которых не нужно ограничивать себя в еде.

Для тех, кто не может сидеть на диете, не сорвавшись с нее, мы собрали пять способов похудения, при которых не нужно ограничивать себя в еде. Диета для некоторых дам (а иногда и мужчин) звучит страшно, даже если она подразумевает под собой простой отказ от жареного, мучного и жирного. Увы, но не все находят в себе силы отказаться от вкусной шоколадки или бургера. Однако, врачи выяснили пять способов, благодаря которым можно похудеть, не соблюдая абсолютно никаких диет.