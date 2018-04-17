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Доказано, что петь в караоке - очень полезно

петь в караоке
07:43 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Музыка удовлетворяет одно из самых основных человеческих желаний.

В научном журнале "Личность и социальная психология" представили серию исследований, которые были посвящены человеческому восприятию музыки. Исследование показало, что музыка удовлетворяет одно из самых основных человеческих желаний — чувствовать связь с другими людьми.

Группа других ученых, которая работала с этой же темой для издания Royal Society Open Science, выяснила, что связь между незнакомыми людьми, которые пели в хоре, устанавливалась быстрее, чем между теми, кто выполнял менее музыкальные задачи, связанные с креативным письмом или искусством.

Ученые отмечают, что людей сближает общая цель — выучить песню и хорошо ее спеть. По ее словам, то же самое происходит с людьми в караоке. Есть и другое мнение на счет караоке: ученые утверждают, что караоке можно считать попыткой эскапизма от внешнего мира.

Так, караоке-бар — это место, где можно скрыться от информационного шума и получить порцию эндорфинов, исполняя любимые песни.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Караоке, Организм, петь в караоке, Польза.
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