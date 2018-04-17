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Какие продукты нельзя есть людям с больной печенью

Печень
16:39 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Самые вредные продукты, которые вредят здоровью этого органа.

Большинство современных людей живет в бешенном режиме – работа, командировки, бессонные ночи за компьютером. Зачастую, пытаясь везде успеть и все сделать, человек забывает об элементарном – правильном и сбалансированном питании. Из-за этого страдает желудок и развиваются серьезные заболевания печени: жировая дистрофия печени, стеатогепатит, фиброз, цирроз.

Как уберечь свою печень от поражения? Сегодня Lifestyle пишет о самых вредных продуктах, которые вредят здоровью этого органа.

"Печени вредят все продукты, в состав которых входят синтетические пищевые добавки, ароматизаторы, красители. Сюда также можно отнести очень жирное мясо, много жареной картошки, в том числе картошка "фри", салаты, заправленные майонезом, жирный шашлык, газировку, хлебобулочные изделия, консервированную продукцию, пирожные, мороженое и другие вкуснейшие сладости", – рассказывает кандидат медицинских наук, ведущий врач клиники лечения печени "Регенерация" Анатолий Печенка.

Также негативно сказывается на состоянии печени переедание, частые стрессы, изнурительные диеты и малоподвижный образ жизни.

"Также не забывайте о том, что в сочетании с таким питанием на печень очень плохо влияет алкоголь, даже в умеренном количестве. А если она начинает плохо работать, из строя выходит иммунная система, начинает болеть сердце, "сдают" почки, нарушается мозговая деятельность. Все это происходит постепенно, иногда почти незаметно для человека, но, увы, бесповоротно без специального лечения", – предупреждает врач.

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Новости шоу бизнеса, Болезнь, Запреты, Здоровье, Лечение, Орган, Печень, Продукты, Советы.
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