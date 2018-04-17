Сколько можно употреблять алкоголя, не вредя здоровью

Ученые Британского фонда сердечных заболеваний провели исследование, в котором приняли участие более полумиллиона человек из 19 стран мира. В результате исследования выяснилось, что даже умеренное употребление алкоголя может стать причиной преждевременной смерти, которую может спровоцировать инсульт, аневризма и другие заболевания.

Но максимальная доза алкоголя, которую можно выпивать в неделю без последствий для здоровья, составляет 100 граммов чистого спирта, а это около 2,5 литра пива с крепостью 4 процента или 875 миллилитров вина с прочностью 13 процентов.

Превышение этого лимита вдвое способствует сокращению продолжительности жизни как минимум на 1-2 года. Употребление более 350 граммов чистого спирта в неделю сократит жизнь на 4-5 лет.

Ученые добавляют, что употребление алкоголя связано с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний: инсульт, сердечная недостаточность, аневризмы аорты, гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца.