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Сколько можно употреблять алкоголя, не вредя здоровью

Алкоголь
13:36 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Максимальная доза алкоголя, которую можно выпивать в неделю без последствий для здоровья, составляет 100 граммов чистого спирта.

Ученые Британского фонда сердечных заболеваний провели исследование, в котором приняли участие более полумиллиона человек из 19 стран мира. В результате исследования выяснилось, что даже умеренное употребление алкоголя может стать причиной преждевременной смерти, которую может спровоцировать инсульт, аневризма и другие заболевания.

Но максимальная доза алкоголя, которую можно выпивать в неделю без последствий для здоровья, составляет 100 граммов чистого спирта, а это около 2,5 литра пива с крепостью 4 процента или 875 миллилитров вина с прочностью 13 процентов.

Превышение этого лимита вдвое способствует сокращению продолжительности жизни как минимум на 1-2 года. Употребление более 350 граммов чистого спирта в неделю сократит жизнь на 4-5 лет.

Ученые добавляют, что употребление алкоголя связано с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний: инсульт, сердечная недостаточность, аневризмы аорты, гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Вред, Здоровье, Исследование, Польза, Употребление.
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