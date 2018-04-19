Эту фотоподборку можно воспринимать как учебный материал, так как в ней все предельно точно.

Александр Циарас - технолог, художник, а также генеральный директор TheVisualMD, проекты которого финансировало даже NASA. Он разработал программу, с помощью которой можно получить точные фотографии человеческого тела, которые затем поддаются художественной обработке, чтобы придать им законченный вид. Его снимки, изображающие человека, его органы и части тела, можно увидеть на обложках ведущих научных изданий со всего мира. Эту фотоподборку можно воспринимать как учебный материал, так как в ней все предельно точно. Когда еще тебе представится возможность так детализировано и реалистично увидеть то, что обычно скрыто под кожей?