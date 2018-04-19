Названы признаки избыточного употребления воды

Все мы слышали о том, чем опасна для здоровья обезвоженность. А немецкие эксперты назвали 5 способов, которыми избыток воды может нанести вред нашему организму.

Гипонатриемией называют состояние, при котором в крови отмечается низкое количество натрия, что провоцирует усталость и тошноту. Если вы сталкиваетесь с чрезмерной утомляемостью, несмотря на употребление больших объемов воды, то речь может идти о превышении рекомендуемого уровня увлажнения организма. Не употребляйте более 8 стаканов воды в день, тщательно следите за тем, чтобы возмещать потерянную организмом в жаркие дни влагу.

В случае чрезмерного количества воды в организме порой наблюдается неспособность почек справляться со своими основными обязанностями. Так как содержание натрия размывается, именно это ослабляет функционирование почек. Чрезмерное количество воды в организме вызывает отеки, которые приводят к эдемам.

Не забывайте о том, что при употреблении больших объемов воды уровень электролитов может упасть, что вызовет дисбаланс организма. При снижении электролитов часто развиваются мышечные спазмы и колики. Как оценить, насколько оптимальным является прием воды? Лучше всего сделать это по цвету мочи. Если она является коричневой или темно-желтой, то вы обезвожены. Если у неё светло-желтый или чистый цвет, беспокоиться не следует.