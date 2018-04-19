Фотоподборка, которая покажет вам сильных духом людей, отказавшихся от алкоголя.

Фотоподборка, которая покажет вам сильных духом людей, отказавшихся от алкоголя. Всем известно, что алкоголь штука очень даже вредная и стоит на третьем месте по опасности, уступая лишь героину и чему-то там еще очень страшному. Тем не менее купить его абсолютно легально можно чуть ли не в каждом продуктовом магазине. О вредности каждый раз говорить бессмысленно, однако стоит отметить, что спиртное, это достаточно калорийный продукт: бутылка пива 200 калорий, 100 граммов водки — 230 калорий. Так что когда люди бросают пить, с ними происходят порой разительные перемены. Только посмотри на это!