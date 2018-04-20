Чтобы ваш путь похудения не был таким тернистым, мы подготовили для вас 20 самых распространенных ошибок худеющих.

Настал «День X» и вы решили, что пора худеть, неважно к поездке на море или же к какому-то торжественному мероприятию. Вы запасаетесь всеми известными вам полезными и диетическими продуктами и приступаете. Но не получив достаточное количество достоверной информации похудеть без ошибок не так-то просто, поэтому многие худеющие часто совершают промахи в этом деле. Чтобы ваш путь похудения не был таким тернистым, мы подготовили для вас 20 самых распространенных ошибок худеющих, которые вы теперь точно не совершите.