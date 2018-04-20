Диета, которая считается одной из самых полезных в мире

Исследование показало, что эта разновидность питания защищает и печень.

Считающаяся одной из самых полезных в мире средиземноморская диета обеспечивает здоровье не только сердца. Исследование показало, что эта разновидность питания полезна для печени.

Если в рационе человека содержится большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых, оливкового масла и рыбы, то вероятность госпитализации в связи с развитием цирроза печени уменьшается. Цирроз представляет собой смертельную болезнь печени, вызывающую обильное рубцевание этого органа.

Каждый год в мире от цирроза печени умирает по одному миллиону человек. Болезнь неизлечима, она медленно прогрессирует, а единственным способом спасения жизни больного является пересадка печени. Впрочем, чаще всего цирроз печени вызывается алкоголем, а жертвам алкогольной зависимости подобных трансплантаций не проводят.

Однако новое исследование ученых из Virginia Commonwealth University показало, что следование средиземноморской диете в комбинации с полным отказом от спиртных напитков улучшает исход для жертв цирроза печени. Результаты исследования названы важными, так как это ещё одно доказательство того, что средиземноморская диета крайне полезна для здоровья. В этом рационе содержится минимальное количество красного мяса, и наблюдения показали, что он улучшает разнообразие микробов кишечника у жертв цирроза.

Данное открытие было сделано на основе наблюдений почти за 300 взрослыми людьми. Перед нами еще одно доказательство важности разнообразия микробиома кишечника в деле укрепления здоровья и защиты от самых разных недугов. Участники исследования либо имели цирроз печени, либо были здоровыми. Они соблюдали разные виды диет, а ученые наблюдали за ними в течение трех месяцев, уделяя особенное значение таким распространенным осложнениям цирроза печени, как камни в желчном пузыре и желтуха.