Специалисты рассказали, почему иногда бывает трудно заснуть

Ряд исследований подтверждает, что пользование гаджетами ночью может серьезно нарушать сон.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом – ваш смартфон или другой гаджет, с которого вы читаете этот пост", – отметила Супрун.

Она пояснила, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука на человека падает синий свет, который подавляет выработку в организме мелатонина –гормона, который помогает заснуть.

А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее 7 часов сна в сутки), мы повышаем риск заболеть, получить депрессию, диабет и сердечно-сосудистые болезни, – отметила и.о. министра.

Супрун привела исследования Гарвардской медицинской школы, и советует за 2-3 часа перед сном не пользоваться гаджетами.

Лучше общаться с близкими людьми, что принесет больше пользы здоровью и не повредит сну.

К слову, по словам психологов, из-за смартфонов у молодого поколения начали исчезать характерные особенности миллениалов. Это поколение зависимых от смартфонов.