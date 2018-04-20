Полезные свойства лимона, о которых мало кто знает

Небольшое вечнозеленое плодовое дерево высотой до 8 м, с раскидистой или пирамидальной кроной.

Листья кожистые, зеленые, длиной 10-15 см, шириной 5-8 см. Цветки пазушные, одиночные или парные. Плод длиной 6-9 см, диаметром 4-6 см, яйцевидной или овальной формы, с соском на верхушке, светло-желтый, с трудно отделяющейся бугорчатой или ямчатой коркой, содержащей множество железок с эфирным маслом. Внутренняя часть плода с несколькими гнездами. Семена яйцевидные, желто-зеленые или белые, в разрезе зеленоватые.

Родиной лимона считаются тропики и субтропики Китая, Индии и Бирмы. В настоящее время культивируется в Странах Средиземноморья, США, на Кавказе.

Из лимона получают эфирные масла, лимонный сок, лимонную кислоту и п.р. Так для производства 1 кг эфирного масла требуется кора около 3000 лимонов, мякоть лимонов используют для получения лимонной кислоты.

Лимоны, привозимые в те места, где они не растут, нередко бывают горьковатыми на вкус. Это происходит оттого, что их срывают еще до созревания. По лечебному значению такие лимоны нельзя сравнивать с созревшими, имеющими изысканный, тонкий и очень приятный вкус.