Почему нельзя заклеивать свежую рану пластырем

Пластырь состоит из ткани или пленочного материала, на которой полоска пропитанная антисептическим средством, информирует портал Ukrhealth. На пластыре является клейкая часть, а также обеззараживающие, которая может быть йодом или зеленкой.

Ожог

При различных повреждениях кожи прикладывается клеевая часть пластыря. Пластырь накладывается после его тщательной промывки. Открытая рана закрывается марлевой подушкой, которая пропитана антисептическим средством. Однако касание свежей раны с активным веществом могут вызвать ожог на коже. Следствием этого является сильное жжение. Однако большинство считают, что это обеззараживающее действие.

Из-за перекрытия воздуха рана подвергается сильному воздействию. Выделение сукровицы (бесцветной или желтоватой жидкости, вытекающей вместе с кровью) еще больше усугубляет ситуацию, ведь так еще больше смачивается марлевый кусочек.

В результате верхний слой раны буквально расплавляется под бактерицидным пластырем и прилипает к коже. После того, как сукровица высыхает, то человек меняет пластырь. Его отдирают по живому, таким образом образуя новую рану. Так может продолжаться очень долго.

Бактерицидный пластырь может защитить от попадания микробов. Однако его нужно правильно наносить.

Как правильно использовать пластырь

1. Наносите пластырь на сухую неглубокую рану.

2. Ни в коем случае нельзя прижимать марлевый квадратик к ране, нужно оставить немного воздуха.

3. Если под пластырем начинается жжение, нужно сразу же снимать его.

4. В случае, если пластырь присох к ране, то перед тем, как его снимать, необходимо немного смочить водой и подождать, когда рана ослабеет.

5. Перед наложением нового пластыря нужно просушить рану.