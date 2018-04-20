Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности
Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности
Новости: Мининфраструктуры передало ГПУ материалы по некачественному строительству дорог
ГПУ получило материалы по некачественному строительству дорог
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Новости: 5 самых древних книг, дошедших до наших дней
5 самых древних книг, дошедших до наших дней
X

Почему нельзя заклеивать свежую рану пластырем

пластырь
17:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Очень часто люди пытаются заклеивать раны бактерицидными пластырями, считая, что это поможет ране зажить. Однако, пластырь может быть опасен для открытой раны.

Пластырь состоит из ткани или пленочного материала, на которой полоска пропитанная антисептическим средством, информирует портал Ukrhealth. На пластыре является клейкая часть, а также обеззараживающие, которая может быть йодом или зеленкой.

Ожог

При различных повреждениях кожи прикладывается клеевая часть пластыря. Пластырь накладывается после его тщательной промывки. Открытая рана закрывается марлевой подушкой, которая пропитана антисептическим средством. Однако касание свежей раны с активным веществом могут вызвать ожог на коже. Следствием этого является сильное жжение. Однако большинство считают, что это обеззараживающее действие.

Из-за перекрытия воздуха рана подвергается сильному воздействию. Выделение сукровицы (бесцветной или желтоватой жидкости, вытекающей вместе с кровью) еще больше усугубляет ситуацию, ведь так еще больше смачивается марлевый кусочек.

В результате верхний слой раны буквально расплавляется под бактерицидным пластырем и прилипает к коже. После того, как сукровица высыхает, то человек меняет пластырь. Его отдирают по живому, таким образом образуя новую рану. Так может продолжаться очень долго.

Бактерицидный пластырь может защитить от попадания микробов. Однако его нужно правильно наносить.

Как правильно использовать пластырь

1. Наносите пластырь на сухую неглубокую рану.

2. Ни в коем случае нельзя прижимать марлевый квадратик к ране, нужно оставить немного воздуха.

3. Если под пластырем начинается жжение, нужно сразу же снимать его.

4. В случае, если пластырь присох к ране, то перед тем, как его снимать, необходимо немного смочить водой и подождать, когда рана ослабеет.

5. Перед наложением нового пластыря нужно просушить рану.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Ожог, Опасность, Пластырь, Раны, Свежая рана.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Вкусные низкокалорийные закуски, которые зарядят организм витаминами Распространенные ошибки, которые мешают вам похудеть Простые диеты, которые помогут очистить вашу пищеварительную систему

Последние новости

Путин не попал в топ-100 журнала Тайм Фильмы Спилберга собрали в прокате более $10 миллиардов Полезные свойства лимона, о которых мало кто знает
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
17:39 Афиша нового фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки
17:37 Как парень-альбинос из объекта насмешек превратился в востребованную модель (Фото)
17:34 Apple начала активное тестирование операционных систем iOS 12 и macOS 10.14
17:33 Импортозамещение по-украински: "Укроборонпром" разработал баки для Ми-24
17:31 Улыбка до ушей: смешные люди и их странные поступки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин отправился в Торонто
Климкин отправился в Торонто
Новости: Участникам Второй мировой в Киеве 9 мая выплатят помощь
Участникам Второй мировой 9 мая выплатят помощь
Новости: Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Новости: Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Добавить комментарий
0