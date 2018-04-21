Медики выяснили, что будет с организмом, если съесть самый острый в мире перец "Каролинский жнец".

Медики выяснили, что будет с организмом, если съесть самый острый в мире перец "Каролинский жнец". Результат наблюдения они опубликовали в журнале BMJ Case Reports. Во время исследования медики предложили попробовать перец 34-летнему пациенту. В результате у него начались резкие боли в голове и шее, которые продолжались несколько дней. При этом других симптомов, например, нечеткости речи, зрения или слабости у него не было.