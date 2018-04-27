Любимый продукт украинцев назвали необыкновенно полезным.

Любимый продукт украинцев назвали необыкновенно полезным. Ни для кого не секрет, что сало является одним из самых жирных продуктов, поэтому есть его каждый день опасаются те люди, которые следят за своей фигурой и не хотят набирать лишний вес. Диетологи и ученые со всего мира заявляют, что напрасно отказываться от сала, ведь этот продукт приносит много пользы здоровью. Единственное правило употребления сала состоит в его дозировке. Медики не советуют съедать за день более 30 г соленого сала.