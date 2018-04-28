Фрукты и овощи содержат калий, полезный для гипертоников.

Фрукты и овощи содержат калий, полезный для гипертоников. Американские исследователи из Южной Калифорнии пришли к выводу, что людям с гипертонией для профилактики высокого давления нужно придерживаться определенного рациона. Было доказано, что правильные продукты могут значительно снизить риск повышения артериального давления без использования каких-либо медицинских препаратов. Ученые говорят, что есть целый ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления. Так, в первую очередь пища, богатая калием, улучшает самочувствие людей с гипертонией.