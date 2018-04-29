https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_516-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4035898-uchenyie-ustanovili-chto-seksualnyie-izvrashheniya-predopredelenyi-biologiey.html
Ученые установили, что сексуальные извращения предопределены биологией
01:41 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости шоу бизнеса: Ученые пришли к выводу, что сексуальная ориентация, прописанна в человеческой биологии.
Сотрудники Центра зависимостей и психического здоровья в Торонто выяснил, 1-5% мужчин являются педофилами и это доказал эксперимент, в ходе которого оценивался приток крови к половому члену во время просмотра фотографий обнаженных взрослых людей обоих полов и детей.
Сало для здоровья: польза или вред?
Оказалось, к педофилии склонны невысокие мужчины. В три раза чаще ими оказывались левши, а их IQ был на 10-15 очков ниже обычного. Также нередко в детстве они сталкивались с травмами головы. Принимая во внимание, что большинство этих характеристик предопределены еще до рождения, значит, склонность к педофилии носит врожденный характер.
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