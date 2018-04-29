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Ученые установили, что сексуальные извращения предопределены биологией
01:41 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ученые пришли к выводу, что сексуальная ориентация, прописанна в человеческой биологии.

Сотрудники Центра зависимостей и психического здоровья в Торонто выяснил, 1-5% мужчин являются педофилами и это доказал эксперимент, в ходе которого оценивался приток крови к половому члену во время просмотра фотографий обнаженных взрослых людей обоих полов и детей.

Сало для здоровья: польза или вред?

Оказалось, к педофилии склонны невысокие мужчины. В три раза чаще ими оказывались левши, а их IQ был на 10-15 очков ниже обычного. Также нередко в детстве они сталкивались с травмами головы. Принимая во внимание, что большинство этих характеристик предопределены еще до рождения, значит, склонность к педофилии носит врожденный характер.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Биология, Женщины, Здоровье, Мужчины, Секс, Сексуальная ориентация.
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