Ученые установили, что сексуальные извращения предопределены биологией

Сотрудники Центра зависимостей и психического здоровья в Торонто выяснил, 1-5% мужчин являются педофилами и это доказал эксперимент, в ходе которого оценивался приток крови к половому члену во время просмотра фотографий обнаженных взрослых людей обоих полов и детей.

Оказалось, к педофилии склонны невысокие мужчины. В три раза чаще ими оказывались левши, а их IQ был на 10-15 очков ниже обычного. Также нередко в детстве они сталкивались с травмами головы. Принимая во внимание, что большинство этих характеристик предопределены еще до рождения, значит, склонность к педофилии носит врожденный характер.