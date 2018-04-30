Каждый четвертый мужчина страдает мужскими "критическими" днями

По их словам, они испытывают симптомы, напоминающие предменструальный синдром - боли, утомляемость, раздражительность, повышенный аппетит и депрессивное состояние.

Почти 2/3 женщин, чьи партнеры якобы испытывают мужские критические дни, заявили, что поверили в существование таковых. 1/5 опрошенных женщин признала, что их партнеры переносят критические дни тяжелее, нежели они менструации.

В опросе от vouchercloud.co.uk приняло участие 2412 человек (половина из которых мужчины), которые пребывали в отношениях не менее 12 месяцев.

Опрос показал, 26% мужчин страдают от симптомов, связанных с менструацией.

Основные пять симптомов включали раздражительность (56%), повышенную утомляемость (51%) и тягу к нездоровой пище (47%). Мужчины также сказали, что испытывали постоянный голод (43%), легко расстраивались (43%), а также имели вздутие (15%).

К тому же 12% признались, что были более чувствительны относительного собственного веса, а 5% считали, что они испытывали менструальные боли.

Большинство женщин согласились с тем, что их мужчины также имею критические дни.

Что более интересно, 43% женщин на вопрос о том, предоставляют ли они своим партнерам какую-либо психологическую поддержку, ответили «да».

Самые распространенные способы включали: «стараюсь подбодрить его» (44%) и «стараюсь вести себя аккуратней с ним» (39%).

Тем не менее, из тех, кто не предоставлял психологическую поддержку, 33% признали, что просто говорили своему партнеру «быть мужчиной».