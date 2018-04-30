О чем свидетельствует низкий уровень тестостерона у мужчин

Такие данные озвучили специалисты из Мичиганского университета. Мужской половой гормон тестостерон, который вырабатывается в яичках, плаценте и надпочечниках, тесно связан с сексуальным здоровьем, половым влечением и сохранением мышечной массы.

Во время исследований ученые выяснили, что на состояние здоровья существенно влияет гипогонадизм, который возникает, когда половые железы вырабатывают небольшое количество гормонов, встречается у мужчин любого возраста. Уменьшение уровня тестостерона приводит к ухудшению общего состояния здоровья, увеличению риска развития хронических болезней.

В частности, низкий уровень тестостерона может вызвать 8 хронических состояний: сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет второго типа, артрит, болезнь легких, гиперхолестеринемию, гипертонию, клиническую депрессию.

А высокий уровень триглицеридов (тип жиров, который является главным источником энергии для клеток организма) может привести к развитию атеросклероза сосудов и инфаркта миокарда.