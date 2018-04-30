Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

О чем свидетельствует низкий уровень тестостерона у мужчин

уровень тестостерона у мужчин
13:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Низкий уровень тестостерона у мужчин может быть сигналом таких хронических заболеваний как диабет или гипертония.

Такие данные озвучили специалисты из Мичиганского университета. Мужской половой гормон тестостерон, который вырабатывается в яичках, плаценте и надпочечниках, тесно связан с сексуальным здоровьем, половым влечением и сохранением мышечной массы.

Во время исследований ученые выяснили, что на состояние здоровья существенно влияет гипогонадизм, который возникает, когда половые железы вырабатывают небольшое количество гормонов, встречается у мужчин любого возраста. Уменьшение уровня тестостерона приводит к ухудшению общего состояния здоровья, увеличению риска развития хронических болезней.

В частности, низкий уровень тестостерона может вызвать 8 хронических состояний: сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет второго типа, артрит, болезнь легких, гиперхолестеринемию, гипертонию, клиническую депрессию.

А высокий уровень триглицеридов (тип жиров, который является главным источником энергии для клеток организма) может привести к развитию атеросклероза сосудов и инфаркта миокарда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Исследование, Мужчины, Организм, Тестостерон, уровень тестостерона у мужчин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Каждый четвертый мужчина страдает мужскими "критическими" днями Названы лучшие напитки для здоровья печени Веские причины включить в утренний рацион воду с имбирем

Последние новости

ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме Раскрыты характеристики смарт-телевизора Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition Хоккей. Сборная Украины узнала соперников на следующем ЧМ в Дивизионе IB
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
18:17 Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для отличного настроения
17:58 Бокс. Сохранение пояса IBF обошлось Головкину в € 20 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0