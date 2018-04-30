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Ученые выяснили, как избежать трети преждевременных смертей в мире

Растительная пища
10:27 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По меньшей мере трети преждевременных смертей в мире удалось бы избежать, если бы человечество изменило привычки в питании и перешло на растительную пищу.

Такой вывод сделали ученые Гарвардской медицинской школы. Они отметили, что речь идет не обязательно идет о строгой веганской диету. Достаточно было бы, если бы люди значительно уменьшили потребление продуктов животноводства и значительно увеличили употребление овощей и фруктов.

Ученые отмечают, что продукты животноводства способствуют ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.

В частности, по словам профессора Дэвида Дженкинса из Университета Торонто, его команда провела эксперимент с диетой горилл.

Ученые проверяли несколько питания обезьян, которые едят преимущественно растительную пищу, подходит людям. Они выяснили, что только в течение двух недель у подопытных на 35% снизился уровень холестерина.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Еда, Здоровье, Исследование, Организм, Питание, Растительная пища, Смерть, Ученые.
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