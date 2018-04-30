Ученые выяснили, как избежать трети преждевременных смертей в мире

Такой вывод сделали ученые Гарвардской медицинской школы. Они отметили, что речь идет не обязательно идет о строгой веганской диету. Достаточно было бы, если бы люди значительно уменьшили потребление продуктов животноводства и значительно увеличили употребление овощей и фруктов.

Ученые отмечают, что продукты животноводства способствуют ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.

В частности, по словам профессора Дэвида Дженкинса из Университета Торонто, его команда провела эксперимент с диетой горилл.

Ученые проверяли несколько питания обезьян, которые едят преимущественно растительную пищу, подходит людям. Они выяснили, что только в течение двух недель у подопытных на 35% снизился уровень холестерина.