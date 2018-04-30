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Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности

Врач делает прививку
15:54 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки нужно сделать, если вы планируете беременность.

Если планируете беременность, то прежде нужно сделать ряд важных прививок, если вы их не делали раньше. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Для будущих мам перечень вакцин, которые стоит сделать, если планируете беременность: за 28 дней – корь (живая вакцина), паротит, желтая лихорадка, за 30 дней – полиомиелит, за 60 дней – краснуха", – отметила Супрун.

Важно, что женщинам, которые получили живую и живую ослабленную вакцину до беременности – стоит отложить беременность хотя бы на месяц, поскольку существует значительный риск для плода.

Женщинам, которые случайно получили вакцинацию живой вакциной во время беременности, это не может быть прямым показанием, чтобы прерывать беременность, – уточнила она.

Во время беременности можно делать инактивированные вирусные вакцины, бактериальные вакцины и компоненты этих вакцин, которые содержат токсины.

Также беременным следует сделать вакцину от дифтерии, столбняка и вакцину от коклюша в течение второго или третьего триместра – от 21 до 32 недель во время каждой беременности независимо от истории вакцинации.

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А если грядет сезон гриппа, тоже стоит сделать прививку – для профилактики заболеваемости и смертности матерей и детей от гриппа.

Для профилактики заболеваемости матери, если есть определенные факторы риска, стоит сделать вакцинацию от гепатита В, гепатита А, менингококковой и/или пневмококковой инфекции.

Какие вакцины стоит выбирать во время беременности:

Грипп: инактивированная вакцина в любом триместре. Атенуеваная вакцина против гриппа (LAIV) во время беременности противопоказана.

Столбняк: АП при травме или ожогах с возможным заражением.

Дифтерия: АДС-М, АД-М (при контакте с больным дифтерией).

Корь: иммуноглобулин до 6 дня после контакта с больным.

 

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Новости шоу бизнеса, Беременность, Вакцинация беременным, Планирование, Прививки, Ульяна Супрун.
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