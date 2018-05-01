Психологи объяснили, почему после секса возникает депрессия

Посткоитальная депрессия – это ощущение слезливости, печали, меланхолии, тревоги, отстраненности или агрессивности после секса.

Со слов секс-терапевта Денизы Ноулз, такое состояние не всегда связано с психологической травмой или плохими отношениями между партнерами.

Ощущение грусти после секса может быть результатом скачка гормонов в организме – эндорфина, окситоцина и других.

Благодаря оргазму уровень гормонов счастья резко повышается, но потом он начинает падать. Это происходит после прекращения интимной близости, которая ассоциируется с удовольствием. Отсюда и возникает грусть, – пояснила секс-терапевт.

Специалист добавила, что к посткоитальной депрессии особенно подвержены женщины и некоторые мужчины. Из данных последних исследований выяснилось, что 46% женщин хотя бы раз в жизни после секса испытывали симптомы посткоитальной депрессии. И это никак не было связано со степенью близости в отношениях.

Дениза Ноулз отметила, что несмотря на то, что подавленность после секса может быть вызвана природным явлением, некоторые случаи требуют консультации у психотерапевта или сексолога.

В частности, в том случае, когда вы испытываете эту депрессию регулярно. Ведь посткоитальная депрессия может быть результатом сексуального насилия в прошлом. Также грусть после секса может быть сигналом о проблемах в отношениях.