Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 01.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Новости: В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
Новости: Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Новости: Какого числа Троица в 2018 году
Какого числа Троица в 2018 году
X

Психологи объяснили, почему после секса возникает депрессия

Посткоитальная депрессия
10:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ощущение грусти и подавленности после секса – теперь не редкость. Это явление имеет медицинский термин – посткоитальная депрессия.

Посткоитальная депрессия – это ощущение слезливости, печали, меланхолии, тревоги, отстраненности или агрессивности после секса.

Со слов секс-терапевта Денизы Ноулз, такое состояние не всегда связано с психологической травмой или плохими отношениями между партнерами.

Ощущение грусти после секса может быть результатом скачка гормонов в организме – эндорфина, окситоцина и других.

Благодаря оргазму уровень гормонов счастья резко повышается, но потом он начинает падать. Это происходит после прекращения интимной близости, которая ассоциируется с удовольствием. Отсюда и возникает грусть, – пояснила секс-терапевт.

Специалист добавила, что к посткоитальной депрессии особенно подвержены женщины и некоторые мужчины. Из данных последних исследований выяснилось, что 46% женщин хотя бы раз в жизни после секса испытывали симптомы посткоитальной депрессии. И это никак не было связано со степенью близости в отношениях.

Дениза Ноулз отметила, что несмотря на то, что подавленность после секса может быть вызвана природным явлением, некоторые случаи требуют консультации у психотерапевта или сексолога.

В частности, в том случае, когда вы испытываете эту депрессию регулярно. Ведь посткоитальная депрессия может быть результатом сексуального насилия в прошлом. Также грусть после секса может быть сигналом о проблемах в отношениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Депрессия, Исследование, Отношения, Пара, Посткоитальная депрессия, Психологи, Секс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Диетологи объяснили, почему нельзя часто есть красное мясо Диетологи рассказали о вреде раздельного питания для похудения Медики выяснили, какие нарушения здоровья грозят сотрудникам со свободным графиком

Последние новости

"Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем" Xiaomi Mi Band 3 получит интересную функцию На Харьковщине в детскую беседку бросили коктейль Молотова
Сегодня читают
01 В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
02 Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео)
03 Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin
04 Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)
05 Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление
Новости сегодня
13:50 Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)
13:46 Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"
13:44 13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео)
13:40 Как живет богатая молодежь Саудовской Аравии (Фото)
13:31 Формула-1 зарегистрировала торговую марку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда
Новости: В центре Киева начался марш активистов
В центре Киева начался марш активистов
Новости: В Армении сегодня выберут премьера
В Армении сегодня выберут премьера
Новости: NASA может перенести свою миссию Mars 2020
NASA может перенести свою миссию Mars 2020
Добавить комментарий
0