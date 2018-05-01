Ученые изобрели инновационный метод, что будет способствовать быстрому заживлению ран

Такими капсулами с гелем можно наполнять бинты или другие перевязочные материалы.

Как подчеркивает издание Lady Health, уже давно известно, что мезенхимальные стволовые клетки способствуют регенерации поврежденных тканей, поэтому попадание этих клеток непосредственно в рану, а также одновременная защита области ранения от внешних инфекций и других опасностей позволят соединить капсулы, содержащие гель, со стромальними клетками.

К слову, уже прошли испытания подобного метода во время лечения лошадей, результаты которых дают ученым уверенность в эффективности их использования для ускорения безопасной регенерации тканевых повреждений у человека. Такому мнению способствует и тот факт, что организм этих крупных млекопитающих является очень похожим на человеческий.

Так, во время опытов выяснилось, что капсулы безопасно растворялись в поврежденных тканях и резко ускоряли процесс их регенерации. Отмечается, что такой эффект стал возможным из-за того, что перевязочные материалы, пропитанные таким гелем, и дальнейшая качественная транспортировка стволовых клеток к поврежденным тканям, создают полноценную защиту области ранения от внешних вредных воздействий. Кроме того, метод инкапсулирования поможет доставлять к травмированной области не только мезенхимальные клетки, но и витамины или лекарственные препараты.