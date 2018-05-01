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Ученые изобрели инновационный метод, что будет способствовать быстрому заживлению ран

Рана
14:13 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученым удалось создать микрокапсулы с так называемым "живым гелем" из стволовых клеток, благодаря чему раны заживают гораздо быстрее.

Такими капсулами с гелем можно наполнять бинты или другие перевязочные материалы.

Как подчеркивает издание Lady Health, уже давно известно, что мезенхимальные стволовые клетки способствуют регенерации поврежденных тканей, поэтому попадание этих клеток непосредственно в рану, а также одновременная защита области ранения от внешних инфекций и других опасностей позволят соединить капсулы, содержащие гель, со стромальними клетками.

К слову, уже прошли испытания подобного метода во время лечения лошадей, результаты которых дают ученым уверенность в эффективности их использования для ускорения безопасной регенерации тканевых повреждений у человека. Такому мнению способствует и тот факт, что организм этих крупных млекопитающих является очень похожим на человеческий.

Так, во время опытов выяснилось, что капсулы безопасно растворялись в поврежденных тканях и резко ускоряли процесс их регенерации. Отмечается, что такой эффект стал возможным из-за того, что перевязочные материалы, пропитанные таким гелем, и дальнейшая качественная транспортировка стволовых клеток к поврежденным тканям, создают полноценную защиту области ранения от внешних вредных воздействий. Кроме того, метод инкапсулирования поможет доставлять к травмированной области не только мезенхимальные клетки, но и витамины или лекарственные препараты.

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Новости шоу бизнеса, Заживление, Здоровье, Метод, Рана, Травма, Ученые.
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