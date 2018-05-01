Сезон пикников на природе официально открыт, поэтому важно знать, как отдыхать с пользой для души и тела.

Сезон пикников на природе официально открыт, поэтому важно знать, как отдыхать с пользой для души и тела. Одним из символов майских праздников стал шашлык – как не навредить здоровью на весеннем пикнике? Первые майские дни многие из нас традиционно стремятся провести на природе. Долгожданная теплая погода предрасполагает открыть «сезон шашлыков». Сочное мясо, приготовленное на костре, алкогольные напитки и хорошая компания помогают отвлечься от повседневных забот и получить позитивные эмоции. Но все эти удовольствия могут быть перечеркнуты, если вы забудете о чувстве меры и правилах безопасности, находясь по природе. Нарушение пищеварения, алкогольное опьянение, солнечные ожоги, укусы насекомых – вот неполный перечень возможных последствий. Как не навредить здоровью, отправляясь на шашлык?