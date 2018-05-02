Ученые выяснили, как сделать сны более яркими и запоминающимися

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Perceptual and Motor Skills, показали, что употребление пиридоксина, более известного как витамин B6, поможет лучше запоминать сны. В ходе научного эксперимента ученые из университета Аделаиды наблюдали за 100 участниками из Австралии, часть которых ежедневно употребляла плацебо, а другая часть - витамин B6 перед сном.

Сообщает НВ

В результате выяснилось, что пиридоксин повышал яркость сновидений, а также помогал участникам исследования лучше запоминать свои сны, сообщается на официальном сайте университета Аделаиды.

«Результаты нашего исследования показывают, что прием витамина B6 улучшает способность людей запоминать свои сны в отличие от приема плацебо», - сообщил ведущий автор исследования, доктор Денхолм Аспи, отметив, что речь идет о высоких дозах витаминов группы B. Специалист заявил, что употребление малых доз пиридоксина не оказывали никакого влияния на потенциальную ясность сна.

«Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие безопасные дозы витамина B6 оказывают влияние на возможность запоминать сны. Нам также не удалось найти связь между рационом питания участников исследования и запоминанием снов, хотя можно предположить, что те люди, которые регулярно употребляют продукты с высоким содержанием витамина B6, вероятнее всего, лучше запоминают свои сны», - добавил он в отчете.

Напомним, витамин B6 содержится в таких продуктах питания, как нут, лосось, яйца, куриное филе, а также в свежих фруктах и овощах, включая картофель, бананы и авокадо.