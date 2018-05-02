Пиво может оказать пользу здоровью, но это не значит, что его нужно употреблять каждый день в большом количестве.

Пиво - один из самых востребованных и популярных слабоалкогольных напитков в современном обществе. Молодежь пьет пиво каждый день и не видит в этом ничего плохого. На самом деле, о какой пользе пива не рассказывали ученые, "пивные" животик и сердце, зависимость от пива никто не отменял. Поэтому злоупотреблять им все-таки не стоит. Если употреблять пиво в небольшом количестве, а именно по 100-200 мл несколько раз в неделю, то оно может улучшить здоровье. Ученые перечислили самые полезные и целебные свойства хмельного напитка.