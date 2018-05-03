Диетологи дают несколько советов для совмещения диеты с пикником.
Существует несколько правил, соблюдая которые, можно смело отправляться на пикник и не сидеть там с постным лицом, боясь даже откусить чего-то лишнего и мгновенно поправиться.
Существует несколько правил, соблюдая которые, можно смело отправляться на пикник и не сидеть там с постным лицом, боясь даже откусить чего-то лишнего и мгновенно поправиться.
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