Медики рассказали, насколько курение увеличивает риск инсульта

Ученые института Мэриленда в Балтиморе установили, как курение влияет на риск инсульта у мужчин моложе 50 лет. Исследователи изучили группу из 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, каждый из которых пережил инсульт в предыдущие три года, а также 530 здоровых участников аналогичного возраста.

Их разделили на группы курильщиков, бросивших курить и некурящих. Курильщиков, в свою очередь, отнесли к одной из четырех групп в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет: до десяти, от 11 до 20, от 21 до 39 или свыше 40.

Выяснилось, что риск инсульта у курильщиков по сравнению с некурящими увеличивается на 88%. У тех, кто выкуривал меньше десяти сигарет в день, риск инсульта был на 46% выше. Участники, которые выкуривали не менее двух пачек в день, оказались почти в пять раз более уязвимы по сравнению с теми, кто не курил вообще.