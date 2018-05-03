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Медики рассказали, насколько курение увеличивает риск инсульта

Курение
19:39 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Курение очень опасно для вашего здоровья.

Ученые института Мэриленда в Балтиморе установили, как курение влияет на риск инсульта у мужчин моложе 50 лет. Исследователи изучили группу из 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, каждый из которых пережил инсульт в предыдущие три года, а также 530 здоровых участников аналогичного возраста.

Их разделили на группы курильщиков, бросивших курить и некурящих. Курильщиков, в свою очередь, отнесли к одной из четырех групп в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет: до десяти, от 11 до 20, от 21 до 39 или свыше 40.

Выяснилось, что риск инсульта у курильщиков по сравнению с некурящими увеличивается на 88%. У тех, кто выкуривал меньше десяти сигарет в день, риск инсульта был на 46% выше. Участники, которые выкуривали не менее двух пачек в день, оказались почти в пять раз более уязвимы по сравнению с теми, кто не курил вообще.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вред сигарет, Инсульт, Курение, Опасность сигарет, Сигареты.
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