https://telegraf.com.ua/files/2018/05/glav_1_11-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4043921-uchenyie-rasskazali-komu-nelzya-pit-mineralnuyu-vodu.html
Ученые рассказали, кому нельзя пить минеральную воду
Новости шоу бизнеса: Стоит опасаться приема минеральной воды гипертоникам.
Об этом сообщили исследователи, передает научный журнал Nature. По их словам, такую минеральную воду нельзя пить гипертоникам и беременным женщинам.
Медики: Горячие ванны защитят сердце при ожирении
Медики отметили, что употребление "минералки" грозит гипертонией, риском развития рака щитовидной железы, а для беременных – преждевременными родами или выкидышем.
Употребление минеральной воды, которая содержит фтор, приводит к нарушению баланса гормонов щитовидки T3 и T4, количество которых резко возрастает в организме.
На заметку худеющим: продукты, которые снижают аппетит
Поэтому ученые рекомендуют не злоупотреблять с фторированной минеральной водой. Кроме того, дома стоит установить очистные фильтры.
Telegraf.com.ua