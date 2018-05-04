Ученые рассказали, кому нельзя пить минеральную воду

Об этом сообщили исследователи, передает научный журнал Nature. По их словам, такую минеральную воду нельзя пить гипертоникам и беременным женщинам.

Медики отметили, что употребление "минералки" грозит гипертонией, риском развития рака щитовидной железы, а для беременных – преждевременными родами или выкидышем.

Употребление минеральной воды, которая содержит фтор, приводит к нарушению баланса гормонов щитовидки T3 и T4, количество которых резко возрастает в организме.

Поэтому ученые рекомендуют не злоупотреблять с фторированной минеральной водой. Кроме того, дома стоит установить очистные фильтры.