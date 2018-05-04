Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
Новости: Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
X

Ученые рассказали, кому нельзя пить минеральную воду

Стало известно, кому запрещено пить минеральную воду
09:37 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Стоит опасаться приема минеральной воды гипертоникам.

Об этом сообщили исследователи, передает научный журнал Nature. По их словам, такую минеральную воду нельзя пить гипертоникам и беременным женщинам.

Медики: Горячие ванны защитят сердце при ожирении

Медики отметили, что употребление "минералки" грозит гипертонией, риском развития рака щитовидной железы, а для беременных – преждевременными родами или выкидышем.

Употребление минеральной воды, которая содержит фтор, приводит к нарушению баланса гормонов щитовидки T3 и T4, количество которых резко возрастает в организме.

На заметку худеющим: продукты, которые снижают аппетит

Поэтому ученые рекомендуют не злоупотреблять с фторированной минеральной водой. Кроме того, дома стоит установить очистные фильтры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вред минеральной воды, Здоровье, Кому нельзя пить минералку, Минеральная вода.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики: Горячие ванны защитят сердце при ожирении Медики указали допустимое для сердца количество вина Медики рассказали, насколько курение увеличивает риск инсульта

Последние новости

Рамос - о противостоянии с "Ливерпулем" и Салахе Убойные и правдивые комиксы о жизни с котом Райан Рейнольдс посетил Южную Корею с премьерой "Дэдпул-2"
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
03 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
Новости сегодня
13:54 Турецкий журналист: Феррейра не подписывал контракт с "Бешикташем"
13:47 ВСУ подсчитали потраченные средства на Балаклею
13:45 В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом
13:39 Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею
13:35 Микроскопические красивые татуировки, которые добавят вам изящности (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Небо над Балаклеей остается закрытым
Небо над Балаклеей остается закрытым
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Добавить комментарий
0