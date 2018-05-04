Провоцировать головную боль могут опасные заболевания.

Провоцировать головную боль могут опасные заболевания. Многие люди ежедневно сталкиваются с головными болями и в каждом отдельном случае причинами их появления выступают различные нарушения в работе организма. Самое страшное заболевание, симптомом которого являются частые головные боли, называется раком головного мозга. Причем, появляется этот симптом не на ранней стадии роста злокачественной опухоли, а намного позже, из-за чего прогнозы медиков выглядят неутешительно. Врачи назвали основные причины головных болей, которые чаще всего провоцируют их появление: