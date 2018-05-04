Эксперты рассказали о всевозможных полезных добавках к кофе.

Эксперты рассказали о всевозможных полезных добавках к кофе. Для большинства мужчин и женщин утро ассоциируется с чашечкой ароматного кофе. Его пьют с молоком или сливками, с сахаром или медом, с кленовом либо шоколадным сиропом. Вариантов масса, но не каждый из них является полезным. Сам по себе натуральный молотый кофе оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему, если выпить его после сбалансированного завтрака. Желательно, чтобы в нем не было рафинированного сахара, так как этот продукт почти в два раза снижает пользу кофе.