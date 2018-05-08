Каждый 10 случай рака молочных желез можно было бы предотвратить при помощи изменения рациона.

Рак молочных желез – это опасное онкологическое заболевание, которое ежегодно уносит десятки тысяч жизней. В США каждые 2 минуты диагностируется новый случай заболевания. Основные факторы риска – это женский пол, пожилой возраст и наследственная предрасположенность. Безусловно, современные методы диагностики и лечения позволяют значительно снизить заболеваемость и смертность, однако проблема все еще имеет статус глобальной. Согласно заявлениям экспертов, каждый 10 случай рака молочных желез можно было бы предотвратить при помощи изменения рациона. Давайте узнаем, какие продукты питания снижают риск развития этого опасного заболевания.