Названы пять самых серьёзных причин не пить пиво.

Всё хорошо в меру. Это касается и того, что мы едим, и того, что мы пьём. Много сказано о том, какую пользу может принести алкоголь в небольших дозах, а о вреде больших доз алкоголя и говорить не надо, это всем известная истина. К сведению, это касается не только крепких напитков. Слабо алкогольные напитки такие как, пиво многие ошибочно принимают за безвредный напиток. Однако это не так. Пиво наносит вред здоровью не меньший, чем крепкие алкогольные напитки. Согласно утверждениям учёных, особенно по мужскому здоровью. В пиве содержится фитоэстроген, который выделяется из шишек хмеля при варке. Именно он угнетает секрецию мужского гормона тестостерона. Как следствие, в организме начинает брать верх женский гормон эстроген, который мало активен в нормальном состоянии, и преобладать не должен. Происходят гормональные нарушения. Предлагаем пять самых серьёзных причин не пить пиво.