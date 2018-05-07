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Основные правила и нюансы похудения к лету

Похудение к лету
17:28 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: До пляжного сезона осталось не так много времени.

Наверное, не существует женщины, которая бы не мечтала похудеть к лету. Но одно дело мечтать, а другое - добиваться желаемого результата.

Диетологи не советуют прибегать к помощи монодиет или жестких систем питания, сильно ограничивающих худеющего. Во-первых, такие методы хороши только в том случае, если необходимо похудеть к какой-то определенной дате, а после нее уже будет все равно, вернутся сброшенные кг обратно или нет. Во-вторых, выдержать подобную диету нелегко психологически, а это значит, что риск срыва будет крайне высоким.

В связи с этим эксперты советуют присмотреться к следующим диетам:

Итальянская диета - свежие овощи и зелень, творог, твердый сыр, кефир и больше ничего, но зато есть можно большими порциями и часто.

Французская диета - основана на употреблении сырно-лукового супа, овощей, нежирном мясе, морепродуктах. Разрешается пить немного белого сухого вина, но диетологи не рекомендуют делать этого в процессе похудения, так как любой вид алкоголя задерживает жидкость в организме.

Шведская диета - можно есть нежирный твердый сыр и любые фрукты в течение дня, а перед сном выпить чашку зеленого чая с лимоном.

Очищающая диета - она похожа на питьевые разгрузочные дни, но длится неделю. Можно пить свежеотжатые соки либо смузи из ягод, фруктов, овощей с натуральным йогуртом.

Обязательно, помимо соблюдения диеты, нужно много двигаться, тренироваться в зале, гулять на свежем воздухе, спать не менее 7 часов за ночь, принимать контрастный душ по утрам и избегать стрессов, тогда похудение не займет много времени и сил, а результат заставит вас гордиться собой.

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Новости шоу бизнеса, Нюансы, Похудение, Похудение к лету, Правила, Фигура.
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