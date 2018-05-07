Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости: Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде
Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде
Новости: Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
X

Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения

Крупы
21:54 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые наблюдали восемь недель за диетой 81 добровольцев.

Ученые рекомендуют есть продукты из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса.

Американские диетологи назвали наиболее предпочтительный способ употребления круп и продуктов из них, способствующий, в частности, похудению. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

По мнению авторов, наиболее полезными для здоровья являются цельнозерновые, то есть не прошедшие обработку (дробление и очистку), крупы. Они способствуют снижению массы тела и уменьшают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

К своим выводам ученые пришли, наблюдая восемь недель за диетой 81 добровольцев в возрасте 40-65 лет. В течение первых двух недель участники употребляли примерно одинаковые продукты, содержащие обработанное зерно. После этого их разделили на две группы, по 40 и 41 человек. Первые остались на прежней диете, а вторые стали употреблять только необработанное зерно. Рацион групп в остальном был аналогичен, в частности, одинаково сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов.

Оказалось, что у участников второй группы кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Первые микроорганизмы благоприятствуют нормальному pH, вторые — способствуют развитию воспалительных процессов. Кроме того, эффект от употребления цельнозерновых продуктов приводит к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона на примерно сто килокалорий (примерно эквивалентно интенсивной ходьбе в течение получаса).

Авторы рекомендуют включать в свой рацион, в частности, продукты из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса. Отличия между обработанным и необработанным зернами, как утверждают ученые, заключается в том, что вторые содержат меньше клетчатки и микроэлементов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Крупы, Полезные крупы, Польза, Похудание, Рис, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Названы продукты, улучшающие сексуальную активность мужчин Главные секреты красоты и питания Меган Маркл Простые правила, которые помогут вам надолго сохранить молодость и красоту

Последние новости

Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды Уморительные картинки, которые сделают ваш вечер Цветные снимки пляжной жизни Чили в 1980-е годы (Фото)
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
03 Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
04 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
05 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости сегодня
21:57 Астрономы настаивают на том, что Плутон все таки является планетой
21:50 Самые симпатичные бортпроводники разных авиакомпаний мира (Фото)
21:41 Джошуа рассказал, какова вероятность проведения боя против Уайлдера
21:36 В Киевской области пьяный десятиклассник зарезал подростка
21:23 Ученые создали контактные линзы с лазером
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0