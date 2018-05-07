Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения

Ученые рекомендуют есть продукты из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса.

Американские диетологи назвали наиболее предпочтительный способ употребления круп и продуктов из них, способствующий, в частности, похудению. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

По мнению авторов, наиболее полезными для здоровья являются цельнозерновые, то есть не прошедшие обработку (дробление и очистку), крупы. Они способствуют снижению массы тела и уменьшают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

К своим выводам ученые пришли, наблюдая восемь недель за диетой 81 добровольцев в возрасте 40-65 лет. В течение первых двух недель участники употребляли примерно одинаковые продукты, содержащие обработанное зерно. После этого их разделили на две группы, по 40 и 41 человек. Первые остались на прежней диете, а вторые стали употреблять только необработанное зерно. Рацион групп в остальном был аналогичен, в частности, одинаково сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов.

Оказалось, что у участников второй группы кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Первые микроорганизмы благоприятствуют нормальному pH, вторые — способствуют развитию воспалительных процессов. Кроме того, эффект от употребления цельнозерновых продуктов приводит к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона на примерно сто килокалорий (примерно эквивалентно интенсивной ходьбе в течение получаса).

Авторы рекомендуют включать в свой рацион, в частности, продукты из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса. Отличия между обработанным и необработанным зернами, как утверждают ученые, заключается в том, что вторые содержат меньше клетчатки и микроэлементов.