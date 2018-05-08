Некоторые специи способны не только улучшить вкус блюд и придать им приятную пикантность или остроту, но и ощутимо укрепить наш иммунитет.

Некоторые специи способны не только улучшить вкус блюд и придать им приятную пикантность или остроту, но и ощутимо укрепить наш иммунитет, активизировать защитные ресурсы организма и даже продлить молодость. Главное преимущество приправ и пряностей — высокое содержание антиоксидантов, помогающих ослабить негативное воздействие свободных радикалов, которые являются причиной многих наших бед — от появления преждевременных морщинок до развития серьезных заболеваний. Эксперты рассказали о 8 полезных специях, которые помогут укрепить здоровье.