Индийские медики обнаружили продукт, который способен защитить зубы детей и взрослых от кариеса.
Новый эксперимент индийских ученых показал, что употребление в пищу твердого сыра предотвращает развитие кариеса у детей и взрослых.
Новый эксперимент индийских ученых показал, что употребление в пищу твердого сыра предотвращает развитие кариеса у детей и взрослых.
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