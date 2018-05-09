Грецкие орехи полезны при диабете.
В своем новом исследовании ученые выяснили, что диабет второго типа гораздо легче держать под контролем, если в ежедневный рацион питания включать «правильные» жиры, например те, что содержаться в грецких орехах.
В своем новом исследовании ученые выяснили, что диабет второго типа гораздо легче держать под контролем, если в ежедневный рацион питания включать «правильные» жиры, например те, что содержаться в грецких орехах.
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