О том, что представляют собой судороги ног, почему они возникают и как с ними бороться и пойдет речь в нашей статье.

С жалобами пациентов на судороги ног врачи общей практики сталкиваются регулярно, причем данное явление беспокоит лиц совершенно разных категорий – молодых и пожилых людей, мужчин и женщин, беременных и детей. Чаще судороги случаются во время засыпания или ночью, во время сна человека, заставляя его проснуться и испытать несколько весьма малоприятных мгновений. О том, что представляют собой судороги ног, почему они возникают и как с ними бороться и пойдет речь в нашей статье.