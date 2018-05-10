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Стало известно, в каких продуктах больше всего витамина В2

Витамин В2
12:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Рибофлавин считается одним из самых ценных витаминов.

Витамин В2 называют одним из главных, потому что он принимает участие во многих обменных процессах организма, а также обеспечивает правильное функционирование внутренних органов и систем.

Недостаток рибофлавина может сказаться на самочувствии и внешнем виде человека. Он будет ощущать себя сонным и все время уставшим, а в уголках его губ образуются так называемые "заеды". В более запущенной форме могут начаться проблемы со зрением и здоровьем глаз в целом. Поэтому допускать дефицита этого витамина нежелательно.

Как усваивается витамин В2?

Многие люди совершают ошибку, когда принимают мультивитаминные комплексы и даже не задумываются над тем, а поможет ли им это действительно обогатить кровеносную систему витаминами.

Оказывается, чтобы витамин В2 усвоился, его необходимо употреблять вместе с животными белками. Получается, что вегетарианцам и тем людям, которые вместо мяса едят якобы мясные продукты, например, сосиски или колбасу, не смогут обеспечить достаточное количество рибофлавина в своем организме.

В каких продуктах больше всего витамина В2?

- почки и печень, а также другие субпродукты;

- красное мясо;

- красная рыба;

- твердые сыры;

- грибы;

- орехи;

- бобовые, чечевица, отруби;

- шпинат, брюссельская капуста, репа;

- яйца;

- шоколад.

Важно! Продукты, обогащенные рибофлавином, утрачивают его, если хранятся под прямыми солнечными лучами.

К слову, при переизбытке витамина В2 в организме человека моча приобретает ярко выраженный желтый оттенок, а все потому, что это вещество имеет свойство накапливаться в почках и, соответственно, выводится оно будет через мочеполовую систему.

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Новости шоу бизнеса, В2, Витамин, Витамин В2, Польза, Продукты, Рибофлавин.
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