Стало известно, в каких продуктах больше всего витамина В2
Новости шоу бизнеса: Рибофлавин считается одним из самых ценных витаминов.
Витамин В2 называют одним из главных, потому что он принимает участие во многих обменных процессах организма, а также обеспечивает правильное функционирование внутренних органов и систем.
Недостаток рибофлавина может сказаться на самочувствии и внешнем виде человека. Он будет ощущать себя сонным и все время уставшим, а в уголках его губ образуются так называемые "заеды". В более запущенной форме могут начаться проблемы со зрением и здоровьем глаз в целом. Поэтому допускать дефицита этого витамина нежелательно.
Как усваивается витамин В2?
Многие люди совершают ошибку, когда принимают мультивитаминные комплексы и даже не задумываются над тем, а поможет ли им это действительно обогатить кровеносную систему витаминами.
Оказывается, чтобы витамин В2 усвоился, его необходимо употреблять вместе с животными белками. Получается, что вегетарианцам и тем людям, которые вместо мяса едят якобы мясные продукты, например, сосиски или колбасу, не смогут обеспечить достаточное количество рибофлавина в своем организме.
В каких продуктах больше всего витамина В2?
- почки и печень, а также другие субпродукты;
- красное мясо;
- красная рыба;
- твердые сыры;
- грибы;
- орехи;
- бобовые, чечевица, отруби;
- шпинат, брюссельская капуста, репа;
- яйца;
- шоколад.
Важно! Продукты, обогащенные рибофлавином, утрачивают его, если хранятся под прямыми солнечными лучами.
К слову, при переизбытке витамина В2 в организме человека моча приобретает ярко выраженный желтый оттенок, а все потому, что это вещество имеет свойство накапливаться в почках и, соответственно, выводится оно будет через мочеполовую систему.