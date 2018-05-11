Разместите у себя дома несколько полезных для здоровья растений.

Часто открытые окна или кондиционер летом не позволяют сполна расслабиться от тяжелого воздуха в доме. Спасти ситуацию могут ваши комнатные друзья-растения, о которых вы даже не догадывались. Чтобы не устраивать несколько раз в неделю влажную уборку и каждый раз не проветривать комнаты квартиры или дома, разместите на ваших полочках несколько следующих растений. Они спасут вас от духоты, позаботятся о состоянии вашей кожи и дыхательной системы, а также избавят вас от усталости, сонливости и раздражительности.