Казалось бы простуда одинаковая в любое время года, а нет - лечить летнюю простуду стоит по-другому, нежели зимнюю.

Казалось бы простуда одинаковая в любое время года, а нет - лечить летнюю простуду стоит по-другому, нежели зимнюю. Много взрослых и детей умудряются летом простывать. Причиной этому служит ослабленный иммунитет и переохлаждение организма, на фоне чего человек становится уязвимым перед вирусами и бактериальными инфекциями. Самую главную опасность лета таит в себе резкий перепад температур воздуха. К примеру, дома был включен кондиционер, затем человек вышел на работу и добирался туда по жаре, а когда зашел в помещение - снова попал под поток холодного воздуха. И так в течение всего дня. К вечеру, возвращаясь домой, человек уже может заметить появление признаков простуды. Дети чаще всего простужаются, долго купаясь в открытых водоемах. Как лечить простуду летом?